В "Ростехе" сообщили о завершении испытаний первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-100

"Ростех" завершил испытания первого опытного образца двигателя ПД-8 для самолетов SSJ-100 и Бе-200, сообщается на сайте корпорации.

Уточняется, что в ходе испытаний была подтверждена работоспособность двигателя, его систем, а также основные параметры и правильность конструкторских решений. Также была выполнена отладка систем автоматического управления и стабилизирован запуск двигателя с выходом на "малый газ".

