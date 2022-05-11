В России скорость всех электросамокатов ограничат до 25 км/ч – СМИ

Скорость гироскутеров, электросамокатов и моноколес ограничат до 25 километров в час. В России разрабатывают стандарт с требованиями к электрическим средствам индивидуальной мобильности. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Минпромторг.

По предполагаемому ГОСТу, все средства индивидуальной мобильности, поставляемые в Россию, должны будут иметь установленный производителем ограничитель скорости до 25 километров в час, функцию замедления в парковых зонах и систему спутникового слежения. Сейчас такие ограничения используют операторы кикшеринга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.