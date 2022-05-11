Трамваи трех маршрутов задерживаются на Симферопольском бульваре из-за ДТП

Трамваи № 1, 3, и 16 задерживаются на Симферопольском бульваре из-за аварии с участием двух автомобилей на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточняется, маршруты временно изменены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

