Московский каршеринг начал тестировать долгосрочную аренду

Операторы каршеринга тестируют в Москве долгосрочную аренду. На такой эксперимент решился один из сервисов. Для этого выделил 20 автомобилей Smart.

Эксперты считают, что сейчас новый сервис найдет много поклонников. Ведь предложение на авторынке сократилось, а цены на машины резко взлетели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.