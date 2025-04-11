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11 апреля, 20:45

Транспорт

Началась проходка нового тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии метро

Началась проходка нового тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии метро

Обновление поездов на Казанском направлении в Москве завершено

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В Москве началась проходка правого тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии метро. Щит "Виктория" пройдет около 2,3 километра между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Работы на участке примерно 200 метров выполнят под руслом Москвы-реки. Новая ветка свяжет два крупных деловых центра столицы.

Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа проходит в закрытом режиме в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Перед началом беседы российский лидер и помощник американского лидера Дональда Трампа пожали друг другу руки. По предварительным данным, стороны обсуждают урегулирование конфликта на Украине.

Движение поездов на МЦД-3 изменится с 22:00 11 апреля по 05:00 14 апреля. На Ленинградском направлении будут частично увеличены интервалы движения до 30 минут, после 22:00 они увеличатся до 40 минут. При этом некоторые поезда проследуют укороченными маршрутами. На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 15 минут, после 23:00 – до 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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