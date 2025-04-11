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11 апреля, 12:15

Транспорт

Вокзалы и причалы готовят к открытию речного сезона

Вокзалы и причалы готовят к открытию речного сезона

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В столице продолжается подготовка к открытию речной навигации. Уже с 24 апреля теплоходы начнут курсировать из Москвы в десятки российских городов. Работы ведутся на Северном и Южном речных вокзалах: специалисты проверяют гидротехнические сооружения, причалы и системы видеосвязи.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, речные вокзалы стали не только транспортными узлами, но и популярными местами для прогулок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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