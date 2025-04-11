Заммэра Владимир Ефимов рассказал о приоритетах транспортного развития

Город продолжает расширяться, увеличивается население, и одной из главных задач остается развитие транспортной инфраструктуры. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что задачи по созданию транспортного каркаса – как рельсового, так и автомобильного – входят в мастер-план развития столицы до 2030 года. Также планируется развитие социальной инфраструктуры и продолжение программы реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.