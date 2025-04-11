В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 апреля

Наиболее плотное движение в настоящий момент фиксируется на внутренней стороне 39-го километра МКАД и на Ярославском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность на дорогах составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения могут наблюдаться в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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