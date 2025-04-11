11 апреля, 07:45Транспорт
Движение поездов на МЦД-3 изменится с 11 апреля
На МЦД-3 с 11 апреля меняется расписание поездов. Интервалы движения будут увеличены от 15 до 40 минут, часть поездов проследует укороченными маршрутами.
Время отправления первых и последних составов тоже станет другим. Изменения будут действовать до 14 апреля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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