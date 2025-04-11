11 апреля, 07:15Транспорт
На Северном и Южном речных вокзалах Москвы готовятся к началу летней навигации
На Северном и Южном речных вокзалах Москвы готовятся к началу летней навигации. Специалисты осматривают причалы, проверяют исправность систем связи, видеозаписи и освещения, проводят тестирования противопожарных систем, а также приводят в порядок территорию.
Сезон открывается 24 апреля. От главных столичных пристаней можно будет отправиться в круизное путешествие по десяткам городов страны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.