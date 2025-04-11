Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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Новости

Новости

11 апреля, 07:15

Транспорт

На Северном и Южном речных вокзалах Москвы готовятся к началу летней навигации

На Северном и Южном речных вокзалах Москвы готовятся к началу летней навигации

"Мой район. Новости": сезон летней навигации стартует в Москве 24 апреля

Москвичам рассказали о главных городских новостях

Сезон летней навигации начнется в Москве 24 апреля

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Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова

Собянин посетил обновленное трамвайное депо имени Апакова

В Москве начали подготовку к открытию круизной навигации

На Северном и Южном речных вокзалах Москвы готовятся к началу летней навигации. Специалисты осматривают причалы, проверяют исправность систем связи, видеозаписи и освещения, проводят тестирования противопожарных систем, а также приводят в порядок территорию.

Сезон открывается 24 апреля. От главных столичных пристаней можно будет отправиться в круизное путешествие по десяткам городов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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