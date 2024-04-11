Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на южном направлении МСД

На участке Московского скоростного диаметра над Симферопольским шоссе появился каркас будущей эстакады. Специалисты завершили все монолитные работы.

Данный участок МСД разгрузит МКАД, также свободнее станут Симферопольское и Варшавское шоссе. По прогнозам автоэкспертов, Варшавское шоссе разгрузится на 11%.

Как идет строительство участка МСД? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.