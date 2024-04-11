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11 апреля, 12:30

Транспорт

Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на южном направлении МСД

Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на южном направлении МСД

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Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на южном направлении МСД

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На участке Московского скоростного диаметра над Симферопольским шоссе появился каркас будущей эстакады. Специалисты завершили все монолитные работы.

Данный участок МСД разгрузит МКАД, также свободнее станут Симферопольское и Варшавское шоссе. По прогнозам автоэкспертов, Варшавское шоссе разгрузится на 11%.

Как идет строительство участка МСД? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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