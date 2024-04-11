11 апреля, 12:30Транспорт
Завершены основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе на южном направлении МСД
На участке Московского скоростного диаметра над Симферопольским шоссе появился каркас будущей эстакады. Специалисты завершили все монолитные работы.
Данный участок МСД разгрузит МКАД, также свободнее станут Симферопольское и Варшавское шоссе. По прогнозам автоэкспертов, Варшавское шоссе разгрузится на 11%.
Как идет строительство участка МСД? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.