Прокуратура проверила тоннель между станциями метро "Мичуринский проспект" и "Аминьевская"

Столичная прокуратура завершила проверку после повреждения тоннеля между станциями метро "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Из-за этого на БКЛ несколько часов не ходили поезда.

Это произошло 13 марта. По данным прокуратуры, бурение проводила частная компания, которую подрядчик допустил к работам без необходимых документов. В итоге в тонель хлынули грязевые потоки. По результатам проверки были возбуждены административные дела.

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