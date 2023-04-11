Евроконтроль спрогнозировал продление ограничений в воздушном пространстве РФ до 2029 года

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) заявила в своем прогнозе авиаперевозок, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве России, Украины, Белоруссии и Молдавии сохранятся как минимум до 2029 года.

После начала СВО на Украине ряд стран, в том числе США и государства ЕС, закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов. Россия в ответ приняла аналогичные меры и запретила летать через свою территорию авиакомпаниям из недружественных стран.