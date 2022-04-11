Железнодорожную станцию Ипподром начали реконструировать в Раменском

Продолжаются работы над запуском третьей линии Московских центральных диаметров. МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское. В данный момент специалисты реконструируют железнодорожную станцию Ипподром.

Там сделают отапливаемый терминал с кассами и возведут удобный наземный переход через пути. Станция Ипподром важна для жителей Раменского – ей пользуются более 3 тысяч пассажиров в сутки.

Также на конечных станциях Ипподром и Крюково будут созданы технологические парки для стоянки и оборота поездов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.