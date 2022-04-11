Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Сочи

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Сочи можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 стоимость уменьшилась. Билеты стоят от 9 523 рублей, а были – от 17 713 рублей. У "Аэрофлота" также снизился ценник. Теперь минимальный тариф составляет 14 044 рубля, ранее было на пять тысяч дороже.

"Победа" тоже уменьшила стоимость билетов – 7 299 рублей вместо 11 999 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.