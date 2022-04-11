Пассажиры воспользовались функцией по онлайн-отслеживанию поездов МЦД около 145 тыс раз

С октября пассажиры МЦД воспользовалась функцией по онлайн-отслеживанию поездов 145 тысяч раз. Об этом сообщили в Дептрансе.

Речь идет о программе "Метро Москвы". С ее помощью пассажиры двух диаметров могут посмотреть, где находится состав, узнать, во сколько поезд окажется на нужной станции, построить быстрый и удобный маршрут, а также положить деньги на карту "Тройка".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.