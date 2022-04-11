Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Челябинск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Челябинск можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 билеты подорожали почти на две тысячи рублей и стоят 8 568 рублей. "Аэрофлот" предлагает улететь за 6 989 рублей, без изменений.

У "Победы" стоимость также не изменилась, минимальный тариф обойдется в 8 899 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.