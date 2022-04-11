В Москве водителям могут разрешить покидать место ДТП – СМИ

В Москве планируют провести эксперимент, позволяющий покидать место ДТП, пишет "Коммерсант".

Как пояснили изданию в столичном Дептрансе, в рамках пилотного проекта предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. И это позволит избежать жертв и повысить пропускную способность в среднем на 50%, в зависимости от количества полос.

Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения. По данным издания, эксперимент затронет МКАД, ТТК, хорды и Центральную кольцевую автодорогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.