В Турции планируют создать авиакомпанию специально для россиян – СМИ

Авиакомпанию только для российских туристов планируют создать в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что базой перевозчика станет аэропорт Антальи. Парк новой авиакомпании сформируют из самолетов без рисков вторичных санкций и без страховых рисков. Так страна надеется сохранить турпоток из России.

Кроме того, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выделит российским туристам целые блоки мест на своих самолетах. Речь идет о рейсах из Москвы в Анталью, пишут СМИ. Перевозчик уже заключил соглашение с туроператорами Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel. Действовать договоренность начнет с 12 апреля. Соглашение должно снизить стоимость туров из России в Турцию.

А египетские власти упростили для туристов въезд в страну. Они запустили специальный электронный портал для регистрации сертификатов о вакцинации. Больше не нужно заполнять бумажные анкеты. Это облегчит и ускорит процедуру въезда для иностранцев, уверены эксперты отрасли. Электронную анкету можно найти на сайте Visit Egypt. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.