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Новости

11 марта, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 марта

Больше 34 млн поездок совершили пассажиры за полгода работы D4

"Мой район. Новости": Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Собянин объявил о выходе на линии метро поезда нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Составы серии "Москва-2024" вышли на Замоскворецкую линию метро. Новые вагоны более комфортные и просторные.

К концу недели воздух в столице может прогреться до 10 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Под Малым Каменным мостом появится новый пешеходный переход. Он станет частью прогулочного маршрута от "ГЭС-2" и кинотеатра "Ударник".

Москва и Карелия заключили первый в стране межрегиональный офсетный контракт. Частный инвестор построит в республике завод по производству щебня, а столица гарантирует, что в течение 10 лет закупит почти 14 миллионов тонн продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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