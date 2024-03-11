Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 марта

Составы серии "Москва-2024" вышли на Замоскворецкую линию метро. Новые вагоны более комфортные и просторные.

К концу недели воздух в столице может прогреться до 10 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Под Малым Каменным мостом появится новый пешеходный переход. Он станет частью прогулочного маршрута от "ГЭС-2" и кинотеатра "Ударник".

Москва и Карелия заключили первый в стране межрегиональный офсетный контракт. Частный инвестор построит в республике завод по производству щебня, а столица гарантирует, что в течение 10 лет закупит почти 14 миллионов тонн продукции.

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