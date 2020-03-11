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11 марта, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: около 50 млн рублей сэкономили пассажиры столичного транспорта за зиму

Собянин: в этом году Москва закупит 3 тыс новых электровелосипедов для проката

Дептранс рассказал о дорожной ситуации в столице 7 марта

Новости часа: готовность станции метро "Новаторская" в Москве оценивается более чем в 80%

Собянин: городской велопрокат пополнится 3 тысячами новых электровелосипедов

Новости часа: 265 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года

"Это Москва. Транспорт": как доехать до московских горнолыжных курортов

Сергей Собянин рассказал о строительстве новых магистралей в Москве

Единую сеть велосипедных дорог создадут в столице

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Дептранс призывает мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов – не торопиться менять зимние шины на летние. Переходить на летнюю резину стоит в том случае, когда среднесуточная температура превысит плюс 5–6 градусов.

"Уже более 2,8 миллиона пользователей "Парковок России" оплатили парковку без комиссии – через СБП или банковской картой. Год назад в приложении "Парковки России" стало возможным пополнять счет для оплаты парковки без комиссии, если использовать для этого Систему быстрых платежей или банковскую карту. За это время автомобилисты пополнили парковочный счет без комиссии более 43 миллиона раз", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Приложение "Московский транспорт" поможет выбрать площадку фестиваля "Московская масленица". Мероприятия в честь масленичной недели проходят в столице с 11 по 17 марта.

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