В ЦОДД рассказали об обстановке на столичных дорогах

О том, какая сейчас обстановка на дорогах столицы, рассказали специалисты Центра организации дорожного движения.

О заторах и загруженности магистралей Москвы сообщил главный специалист ЦОДД Андрей Топс.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.