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11 февраля, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 февраля

Московское центральное кольцо перевезло 11,6 млн пассажиров за январь

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Строительство путепровода через хорду в сторону Рублевского шоссе планируют закончить уже в следующем году. Там построят пешеходный переход, и до станции "Мнёвники" можно будет добраться почти в два раза быстрее.

Водительские чаты появились на портале "Госуслуги". Теперь через сайт можно связаться с владельцем автомобиля, который мешает проезду. Также можно сообщить хозяину, если с его машиной что-то не так.

В Москве отремонтировали три дома с капителями античных ордеров. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, работы ведут в рамках региональной программы капремонта. Один из таких многоквартирных домов находится на улице Ленинская Слобода. Пятиэтажку построили в 1924 году по индивидуальному проекту, а в 1953-м ее достраивали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортгородтехнологиивидеоЕкатерина Фоменко
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