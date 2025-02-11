Московское центральное кольцо перевезло 11,6 млн пассажиров за январь

Популярность Московского центрального кольца продолжает расти. В январе поезда перевезли 11,6 миллиона человек – это на 4,5% больше, чем в прошлом году. Самыми загруженными стали станции Ростокино, Нижегородская и Площадь Гагарина.

Сейчас в часы пик поезда ходят с интервалом в 4 минуты, а на маршруте тестируют беспилотную "Ласточку".

На МЦК доступны пересадки на метро, диаметры и наземный транспорт. Недавно на станции Кутузовская завершилась интеграция с МЦД-4, что упростило пересадки для пассажиров.

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