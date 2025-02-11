В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе и Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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