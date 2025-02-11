Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 февраля

Городские камеры показали обстановку на дорогах в Москве

Российские авиадвигатели ПД-8 передали на испытания в реальных условиях

Схема движения в районе площади Никитские Ворота изменится с 15 февраля

Дорожные камеры зафиксировали плотное движение на Рязанском проспекте

Городские камеры показали обстановку на дорогах в Москве

Городские камеры показали, какой трафик сформировался на московских дорогах

Свободное движение зафиксировали на столичных дорогах утром 11 февраля

Городские камеры зафиксировали свободный трафик на столичных дорогах

Городские камеры показали транспортную обстановку на столичных дорогах

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе и Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгороддорогивидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика