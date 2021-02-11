Эксперт рассказал, зачем в столице предлагают уменьшить число такси

Количество поездок на такси в Москве выросло на 143 тысячи по сравнению с февралем прошлого года. Сейчас на один автомобиль такси приходилось около 10 заказов, но этого все равно недостаточно.

В итоге около половины рабочего времени таксисты простаивают без заказов. Такие данные приводят ЦОДД и Дептранс.

Чтобы исправить ситуацию, эксперты предлагают ввести ограничение на машины с шашечками. Как это может помочь? Инициативу прокомментировал директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли Норайр Блудян.

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