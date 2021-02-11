Количество машин такси хотят сократить

В Москве могут сократить количество такси. С таким предложением выступили в Ассоциации содействия развития транспортной отрасли "ТАМА".

Там считают, что мера поможет меньше простаивать машинам, что повысит уровень оплаты водителей. И ссылаются на опыт Нью-Йорка, где деятельность агрегаторов такси осуществляется по одним требованиям, а работа классических желтых такси – по другим, включая ограничение максимального количества лицензий.

Ранее в Дептрансе сообщили о том, что около половины рабочего времени такси в Москве простаивают без заказов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.