В США устранили неполадки в системе оповещения пилотов

В США внутреннее авиасообщение было полностью парализовано. Больше тысячи рейсов задержали из-за масштабного сбоя в системе оповещения пилотов. Федеральное авиационное управление страны объявило, что пока проблема не будет устранена, компании обязаны отложить полеты.

На данный момент неполадки удалось устранить, однако еще требуется время, чтобы вылеты вернулись в свои графики. Технические проблемы возникли в программе, через которую экипажи получают информацию.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что пока нет данных, свидетельствующих о кибератаке, но президент Джо Байден уже поручил провести расследование инцидента. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.