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В мире

Внутренние авиарейсы приостановили в США из-за сбоя оповещения пилотов

Внутренние авиарейсы приостановили в США из-за сбоя оповещения пилотов

Управление гражданской авиации США сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов

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Больше тысячи авиарейсов задержаны из-за масштабного сбоя в системе оповещения пилотов в США. Власти страны распорядились, чтобы авиакомпании приостановили все внутренние вылеты на несколько часов.

Технические проблемы возникли в программе, через которую экипажи самолетов перед полетом получают всю необходимую информацию о маршруте. Федеральное авиационное управление США заявило, что работает над устранением проблемы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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