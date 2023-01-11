Внутренние авиарейсы приостановили в США из-за сбоя оповещения пилотов

Больше тысячи авиарейсов задержаны из-за масштабного сбоя в системе оповещения пилотов в США. Власти страны распорядились, чтобы авиакомпании приостановили все внутренние вылеты на несколько часов.

Технические проблемы возникли в программе, через которую экипажи самолетов перед полетом получают всю необходимую информацию о маршруте. Федеральное авиационное управление США заявило, что работает над устранением проблемы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.