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Столичные власти откроют еще 14 станций метро в 2023 году

Столичные власти откроют еще 14 станций метро в 2023 году

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Столичные власти откроют еще 14 станций Московского метрополитена в 2023 году. Девять из них будут на Большой кольцевой линии – это "Марьина Роща", "Рижская", "Варшавская", "Нагатинский Затон" и другие. После завершения строительства БКЛ будет включать в себя 31 станцию.

Также две станции откроются на Калининско-Солнцевской линии, еще три – на Люблинско-Дмитровской линии. О планах метростроителей рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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