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Транспорт

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили после технического сбоя

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили после технического сбоя

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Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили после технического сбоя в час пик. Об этом сообщили в Дептрансе.

Ранее интервалы следования поездов на центральном и южном участках данной линии были временно увеличены для проверки инфраструктуры. Аналогичную проверку устроили и на южном участке Калужско-Рижской линии. Там тоже восстановили прежнее движение поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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