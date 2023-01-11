Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили после технического сбоя в час пик. Об этом сообщили в Дептрансе.

Ранее интервалы следования поездов на центральном и южном участках данной линии были временно увеличены для проверки инфраструктуры. Аналогичную проверку устроили и на южном участке Калужско-Рижской линии. Там тоже восстановили прежнее движение поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.