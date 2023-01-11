Тарифы для легковых машин выросли на основном участке платной трассы "Москва–Петербург". Стоимость проезда поменялась для водителей, которые оплачивают наличными или банковской картой, а также для тех, кто использует транспондеры. В среднем для владельцев автомобилей изменения составили от 50 до 150 рублей.

Также уточняется, что стоимость аренды транспондеров увеличилась вдвое. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.