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Тарифы для легковых машин выросли на основном участке платной трассы "Москва–Петербург"

Тарифы для легковых машин выросли на основном участке платной трассы "Москва–Петербург"

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Тарифы для легковых машин выросли на основном участке платной трассы "Москва–Петербург". Стоимость проезда поменялась для водителей, которые оплачивают наличными или банковской картой, а также для тех, кто использует транспондеры. В среднем для владельцев автомобилей изменения составили от 50 до 150 рублей.

Также уточняется, что стоимость аренды транспондеров увеличилась вдвое. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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