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Тарифы для легковых машин выросли на основном участке платной трассы "Москва–Петербург"
Тарифы для легковых машин выросли на основном участке платной трассы "Москва–Петербург". Стоимость проезда поменялась для водителей, которые оплачивают наличными или банковской картой, а также для тех, кто использует транспондеры. В среднем для владельцев автомобилей изменения составили от 50 до 150 рублей.
Также уточняется, что стоимость аренды транспондеров увеличилась вдвое. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.