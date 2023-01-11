Строители досрочно завершили установку первого пролета автомобильной части Крымского моста

Строители досрочно завершили установку первого пролета левой автомобильной части Крымского моста. Операция заняла 10 часов. Всего на левой стороне переправы необходимо заменить четыре пролета, каждый из которых весит 300 тонн.

Все четыре новых пролета встанут на свои места в феврале. Затем строителям предстоит уложить асфальтобетон, отремонтировать инженерные системы, а также заменить барьерное ограждение и освещение. Полностью автодорожная часть Крымского моста должна быть восстановлена в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.