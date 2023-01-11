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Транспорт

Строители досрочно завершили установку первого пролета автомобильной части Крымского моста

Строители досрочно завершили установку первого пролета автомобильной части Крымского моста

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Первый пролет левой стороны автомобильной части восстановили на Крымском мосту

Новости часа: первый пролет левой автомобильной части Крымского моста установлен

Строители досрочно завершили установку первого пролета левой автомобильной части Крымского моста. Операция заняла 10 часов. Всего на левой стороне переправы необходимо заменить четыре пролета, каждый из которых весит 300 тонн.

Все четыре новых пролета встанут на свои места в феврале. Затем строителям предстоит уложить асфальтобетон, отремонтировать инженерные системы, а также заменить барьерное ограждение и освещение. Полностью автодорожная часть Крымского моста должна быть восстановлена в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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