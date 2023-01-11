Эксперты прокомментировали ситуацию с участившимися ЧП с самолетами

С начала 2023 года уже произошло семь ЧП с самолетами. В Норильске вылетавший в Москву лайнер выкатился за пределы полосы, а в Хабаровске работу аэропорта остановили после посадки частного самолета из-за лопнувшего шасси. Кроме того, борт, летевший из Братска в Москву, был вынужден сесть в Казани из-за неисправности туалетной системы.

В данной ситуации эксперты винят западные санкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.