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Транспорт

Эксперты прокомментировали ситуацию с участившимися ЧП с самолетами

Эксперты прокомментировали ситуацию с участившимися ЧП с самолетами

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С начала 2023 года уже произошло семь ЧП с самолетами. В Норильске вылетавший в Москву лайнер выкатился за пределы полосы, а в Хабаровске работу аэропорта остановили после посадки частного самолета из-за лопнувшего шасси. Кроме того, борт, летевший из Братска в Москву, был вынужден сесть в Казани из-за неисправности туалетной системы.

В данной ситуации эксперты винят западные санкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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