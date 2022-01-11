В "Уральских авиалиниях" прокомментировали задержку рейса из Симферополя в Москву

В аэропорту Симферополя задерживаются рейсы в Москву. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь "Уральских авиалиний".

"По причине плохих метеоусловий в аэропорту Симферополя (видимость 150–200 метров, густой туман) вылет рейса U6522 был отложен. В настоящий момент погодные условия позволяют совершить рейс, борт уже готов к вылету", – рассказал представитель перевозчика.

Пассажирам на время ожидания были предоставлены все положенные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.