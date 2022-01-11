Более 2 млн машин ежесуточно выезжали на дороги Москвы в период праздников

В Дептрансе рассказали, как ездили москвичи и гости города в январские каникулы. За один день праздничной недели по столице проезжали более двух миллионов машин, если выстроить их в один ряд друг за другом, это будет расстояние как от Москвы до Мадагаскара.

Почти 50 процентов автомобилей были из других регионов, в частности из Подмосковья, Тульской области, Петербурга и Калужской области. Чаще всего люди ездили в районы между ТТК и МКАД, там расположены крупные торговые центры и парки.

В топе самых популярных мест, куда ездили на такси, – Комсомольская площадь, Тверская, Никольская улицы, Казанский вокзал и аэропорт Внуково.

Чаще всего брали каршеринг рядом с ТЦ "Авиапарк", возле фудмолла "Депо" и торгового центра "Мега Белая Дача". Аэропорты также пользовались популярностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.