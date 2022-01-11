Еще один эвакуационный рейс с россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву. На борту находятся 145 пассажиров. Самолет приземлится на аэродроме Чкаловский.

В Алма-Ате еще остаются соотечественники, а места на вывозные рейсы быстро заканчиваются. В Минобороны РФ подчеркнули, что спецборты продолжат летать пока не вывезут всех желающих.

Накануне в Москву доставили 146 пассажиров. Большинство из них россияне, но также были эвакуированы венгерские и австрийские дипломаты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.