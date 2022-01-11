Минобороны РФ продолжит вывоз россиян из Казахстана

Россиян продолжают вывозить из Алма-Аты самолетами Минобороны. Однако регистрация на рейсы 11 января уже закрыта. Мест нет, сообщили в российском генконсульстве.

Людей попросили не приезжать в аэропорт. О других рейсах сообщат позднее. В Минобороны подчеркнули, что спецборты продолжат летать, пока не вывезут всех желающих.

Накануне Ил-76 доставил в столицу 146 пассажиров – это в основном соотечественники, но также в Москву эвакуировали венгерских и австрийских дипломатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.