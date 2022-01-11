Проезд по участку трассы М-1 "Беларусь" стал платным в Подмосковье

С 11 января часть трассы М-1 "Беларусь" стала платной. Речь идет об участке от Центральной кольцевой автодороги до Кубинки, который открыли после реконструкции.

Для легковых машин тариф за проезд по нему составит 100 рублей по будням и 120 рублей – в выходные и праздничные дни. Для тяжелых грузовиков и туристических междугородних автобусов – 330 рублей.

Те, кто часто пользуется этой дорогой, могут оформить абонемент на 90 дней. Он позволит сэкономить до 30% от тарифа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.