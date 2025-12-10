Движение на улицах в центре Москвы восстановили после перекрытий

Дептранс сообщил, что движение на ряде улиц в центре Москвы восстановлено после временных перекрытий. В число ранее закрытых для проезда участков вошли Тверская улица и Большой Каменный мост.

При этом, по данным ЦОДД, 11 декабря также возможны локальные перекрытия движения. Водителям рекомендуют перед выездом планировать маршрут, а для быстрой поездки по городу выбирать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.