Движение на улицах в центре Москвы восстановили после перекрытий

Движение на улицах в центре Москвы восстановили после перекрытий

Пассажирам рассказали, как можно оплатить проезд в столичном метро

Камеры ЦОДД стали выявлять нарушения правил остановки в Москве

Бесплатную перевозку елок весом до 36 кг разрешили в электричках Москвы

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" изменится в ночь на 13 и 14 декабря в Москве

Автомобилистам рассказали, где заработали камеры для фиксации помех при остановке

Пассажирам напомнили о правилах поведения в столичном метро в новогодние праздники

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Биометрическая оплата проезда заработала в "Аэроэкспрессе" и на нескольких станциях МЦД

Дептранс сообщил, что движение на ряде улиц в центре Москвы восстановлено после временных перекрытий. В число ранее закрытых для проезда участков вошли Тверская улица и Большой Каменный мост.

При этом, по данным ЦОДД, 11 декабря также возможны локальные перекрытия движения. Водителям рекомендуют перед выездом планировать маршрут, а для быстрой поездки по городу выбирать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

