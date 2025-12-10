Форма поиска по сайту

10 декабря, 16:30

Транспорт

Автомобилистам рассказали, где заработали камеры для фиксации помех при остановке

Пассажирам напомнили о правилах поведения в столичном метро в новогодние праздники

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Биометрическая оплата проезда заработала в "Аэроэкспрессе" и на нескольких станциях МЦД

"Это Москва. Инфраструктура": где начиналось метро

Камеры ЦОДД в Москве начали фиксировать остановку машин, мешающих движению

Биометрическая оплата проезда стала доступна на всех турникетах столичного метро и МЦК

Пассажиры столкнулись с задержками на МЦД-4

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 декабря

На дублере проспекта Маршала Жукова около центра госуслуг в Москве начала работать новая камера Центра организации дорожного движения. Она будет фиксировать случаи, когда автомобили, останавливаясь, мешают проезду других машин.

Как будут выписывать штрафы за подобные нарушения? Что именно считается нарушением? Не противоречит ли новшество правилам дорожного движения?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

