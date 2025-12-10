Автомобилистам рассказали, где заработали камеры для фиксации помех при остановке

На дублере проспекта Маршала Жукова около центра госуслуг в Москве начала работать новая камера Центра организации дорожного движения. Она будет фиксировать случаи, когда автомобили, останавливаясь, мешают проезду других машин.

Как будут выписывать штрафы за подобные нарушения? Что именно считается нарушением? Не противоречит ли новшество правилам дорожного движения?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.