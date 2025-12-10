Пассажирам напомнили о правилах поведения в столичном метро в новогодние праздники

Пассажирам напомнили о правилах поведения в столичном метрополитене в новогодние праздники. В частности, в метро запрещено громко включать музыку и использовать любую пиротехнику, в том числе бенгальские огни, хлопушки, петарды и салюты.

За это предусмотрена административная ответственность, а если пострадают люди или будет причинен ущерб имуществу, то нарушителям грозит уголовная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.