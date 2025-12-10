Камеры ЦОДД в Москве начали фиксировать остановку машин, мешающих движению

В Москве камеры Центра организации дорожного движения начали фиксировать остановку автомобилей, которая создает помехи для движения. Первым участком контроля стал дублер проспекта Маршала Жукова возле центра госуслуг, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Алгоритм работы системы тщательно продуман: чтобы зафиксировать нарушение, камера делает снимки с интервалом в одну минуту. Проверка проходит в два этапа: сначала нейросеть выявляет возможное нарушение, а затем инспекторы ЦОДД вручную перепроверяют каждый случай перед тем, как выписать штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.