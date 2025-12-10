В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 декабря

В Москве наиболее плотное движение в сторону центра наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.