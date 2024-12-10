Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 декабря.

Станция МЦД Беговая скоро станет городским вокзалом. После реконструкции там будут останавливаться поезда первого и четвертого диаметров, а пересадка между ними станет комфортнее.

На заседании президиума правительства Москвы принят ряд решений. Так, на юго-западе столицы утвердили проекты планировки части промзоны "Черемушки" и двух участков в районе Коньково. Там по программе комплексного развития территорий планируется построить современные жилые кварталы для программы реновации.

Осадки вернутся в столицу 11 декабря, вместе с ними придут и холода. Погода будет переменчивой всю неделю, говорят синоптики. До вечера среды, 11-го числа, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.