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Новости

Новости

10 декабря, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 декабря

Новости часа: почти 150 храмов построили в Москве

В столичном метро задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов

Новости часа: столичные выпускники начали писать тренировочные работы в формате ЕГЭ

Штрафы за нарушения ПДД вырастут на 50% с 1 января

Штраф за выезд на встречную полосу вырастет до 7,5 тыс рублей

Новости часа: более 2,5 млн поездок совершили пассажиры по Троицкой линии метро

В Москве появится городской вокзал Беговая

Станцию Беговая на МЦД превратят в комфортный городской вокзал

Новости мира: мексиканец попытался угнать самолет и улететь в США

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 декабря.

Станция МЦД Беговая скоро станет городским вокзалом. После реконструкции там будут останавливаться поезда первого и четвертого диаметров, а пересадка между ними станет комфортнее.

На заседании президиума правительства Москвы принят ряд решений. Так, на юго-западе столицы утвердили проекты планировки части промзоны "Черемушки" и двух участков в районе Коньково. Там по программе комплексного развития территорий планируется построить современные жилые кварталы для программы реновации.

Осадки вернутся в столицу 11 декабря, вместе с ними придут и холода. Погода будет переменчивой всю неделю, говорят синоптики. До вечера среды, 11-го числа, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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транспортгородстроительствообществопогодавидеоСветлана Ключникова
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