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10 декабря, 16:15

Транспорт

В Москве появится городской вокзал Беговая

В Москве появится городской вокзал Беговая

Станцию Беговая на МЦД превратят в комфортный городской вокзал

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Станция МЦД Беговая скоро станет городским вокзалом. После реконструкции там будут останавливаться поезда первого и четвертого диаметров, а пересадка между ними станет комфортнее.

На данный момент в городе работают более 80 городских вокзалов. Например, Марьина Роща связывает одноименные станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а также второго и четвертого диаметров. Тимирязевская объединяет станции первого диаметра и Серпуховско-Тимирязевской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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