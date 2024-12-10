В Москве появится городской вокзал Беговая

Станция МЦД Беговая скоро станет городским вокзалом. После реконструкции там будут останавливаться поезда первого и четвертого диаметров, а пересадка между ними станет комфортнее.

На данный момент в городе работают более 80 городских вокзалов. Например, Марьина Роща связывает одноименные станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а также второго и четвертого диаметров. Тимирязевская объединяет станции первого диаметра и Серпуховско-Тимирязевской линии.

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