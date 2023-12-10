Москвичам рассказали о последних новостях к вечеру воскресенья.

Так, станция метро "Генерала Тюленева" готова на 68%. Она появится в районе Теплый Стан на новой Троицкой линии метро. Специалисты уже приступили к архитектурной отделке.

Несмотря на сильные морозы, лед на столичных водоемах еще не окреп. Москвичей призвали воздержаться от опасных прогулок. Печальные случаи уже есть. Чаще всего в ледяной воде оказываются рыбаки и те, кто гуляет с собаками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.