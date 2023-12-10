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10 декабря, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о последних новостях к вечеру воскресенья

Москвичам рассказали о последних новостях к вечеру воскресенья

Составы ЦППК начали курсировать по новому расписанию 10 декабря

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

В Москве электробусы вышли на магистральный маршрут м9

Москвичам рассказали об изменениях графика проездов МЦД с 10 декабря

Уже 600 перекрестков в Москве передали под управление ИИ

Бесплатный Wi-Fi заработал во всех сервисных центрах на БКЛ московского метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

Уже 600 московских перекрестков передали под управление ИИ

Москвичам рассказали о последних новостях к вечеру воскресенья.

Так, станция метро "Генерала Тюленева" готова на 68%. Она появится в районе Теплый Стан на новой Троицкой линии метро. Специалисты уже приступили к архитектурной отделке.

Несмотря на сильные морозы, лед на столичных водоемах еще не окреп. Москвичей призвали воздержаться от опасных прогулок. Печальные случаи уже есть. Чаще всего в ледяной воде оказываются рыбаки и те, кто гуляет с собаками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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