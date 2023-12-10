С 10 декабря поезда МЦД начинают курсировать по новому расписанию

В воскресенье, 10 декабря, пригородные электрички начнут следовать по новому графику. Расписание меняется ежегодно со второго воскресенья декабря с учетом анализа пассажиропотока.

Всего в 2023 году запустили 13 дополнительных пригородных поездов, продлены некоторые маршруты следования. Часть электричек сократили время в пути. На некоторых направлениях назначили новые остановки.

На МЦД-4 будет ходить быстрее на 10 минут поезд Железнодорожная – Апрелевка. Появились два новых поезда на МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.