Поезда на МЦД-1 с 12 декабря будут ходить реже

На МЦД-1 поезда будут ходить реже с 12 декабря. Интервалы движения составят до 30 минут.

Это произойдет из-за реконструкции путей на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами.

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