Авиакомпании РФ могут не вернуть пассажирам без QR-кодов деньги за билеты

Авиаперевозчики предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму о компенсации стоимости билета. Это относится к случаям, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета.

По мнению многих авиакомпаний, отсутствие QR-кода на момент перевозки будет свидетельствовать о недобросовестном поведении пассажира.

Авиаперевозчики предлагают возвращать деньги только тем пассажирам, кто купил билет по более дорогому возвратному тарифу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.